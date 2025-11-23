ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ChatGpt Group Chat ਫੀਚਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ChatGpt Group Chat ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 23, 2025 at 10:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। OpenAI ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
OpenAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ChatGPT ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ChatGPT ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਦੇ ਵੈੱਬ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ChatGPT ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Get Together ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ WhatsApp, Instagram ਜਾਂ Gmail ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ChatGPT ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ChatGPT ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ChatGPT ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਅੱਗੇ ChatGPT ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ-ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ 'Start a group chat' ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ChatGPT ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Invite with Link ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ChatGPT ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp, Facebook, Instagram, Gmail ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ-ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ:
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਵੇਰਵੇ
|People
|ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
|Add People
|ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
|Manage Link
|ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ, ਸ਼ੇਅਰ, ਰੀਸੈਟ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
|Customize ChatGPT
ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ:
ਪਹਿਲਾਂ - ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ - ਜਵਾਬ ਦਿਓ: ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ -
ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ: ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ।
When Mentioned:: ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ChatGPT ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ChatGPT ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ "ChatGPT" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।
|Mute Notifications
|ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਜਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
|Report
|ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
|Leave Group
|ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
|Delete Group
|ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ: OpenAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ChatGPT ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ GPT-5.1 ਆਟੋ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਿਹੜਾ AI ਸੰਸਕਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
- ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਜ
- ਦਫ਼ਤਰ ਟੀਮ ਚਰਚਾਵਾਂ
- ਇਵੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
- ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
- ਕਾਲਜ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ
