ChatGPT ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟੈਪਸ

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 3:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

OpenAI ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਲਾਂਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ChatGPT ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, OpenAI ਨੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ChatGPT ਗਰੁੱਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਟੀਮਮੇਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ChatGPT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ChatGPT ਉਪਭੋਗਤਾ: ਇੱਕ URL ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੌਗ-ਇਨ ਕੀਤੇ ChatGPT ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ChatGPT ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ChatGPT ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ChatGPT ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ: ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, AI ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ChatGPT ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ।

ChatGPT ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ AI ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ: ਤੁਸੀਂ @ChatGPT ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ChatGPT ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ, ਇਮੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ AI ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੈਟ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ AI ਵਿਵਹਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ: OpenAI ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ChatGPT ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਟੋ ਸੇਫਟੀ ਫਿਲਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

OpenAI ਦਾ GPT-5.1 ਆਟੋ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

  1. ChatGPT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ "ਲੋਕ ਆਈਕਨ" 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  3. ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ChatGPT ਉਸ ਚੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਟ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ?

  1. ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ/ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਨਾਮ + ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ + ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
  3. ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

