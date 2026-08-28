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ChatGPT GO ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼: ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?

ChatGPT GO ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

CHATGPT GO LAUNCHED IN INDIA
CHATGPT GO LAUNCHED IN INDIA (AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 12:24 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਟਬਾਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ChatGPT Ads ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IPO ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਲਆਊਟ ਤਹਿਤ Free ਅਤੇ Go ਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Go ਟੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਵਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਗੇ। Plus, Pro, Business, Enterprise ਅਤੇ Education ਟੀਅਰ ਦੇ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚੈਟ, ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ।

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ?

OpenAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ChatGPT Ads Manager ਦਾ ਸੈਲਫ ਸਰਵ ਐਕਸੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ 725 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਜਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ 1 ਅਰਬ ਗਲੋਬਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ।

OpenAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। OpenAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ 31 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।

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