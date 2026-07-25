ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ChatGPT, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : July 25, 2026 at 7:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਚੈਟਬੋਟ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਆਊਟੇਜ ਪਿਛਲੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨਡਿਟੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਆਊਟੇਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
OpenAI ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚੈਟਬੋਟ, ChatGPT, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
#ChatGPT outage reported.— Deepak Yadav (@DeepakYadav_DM) July 25, 2026
Millions of professionals suddenly remember how punctuation works.
We'll keep you posted. In the meantime, maybe try... thinking? Wild concept, we know.#ChatGPTDown #TechHumor #AI #TechNews
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ DownDetector ਮੁਤਾਬਿਕ, ChatGPT ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:12 ਵਜੇ (IST) ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:57 ਵਜੇ (IST) ਤੱਕ 1,556 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AI ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ChatGPT ਆਊਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਤਣਾਅ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫੇਲਓਵਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 'ਵਧੀਆ ਹੋਣ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟੇਜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ @OpenAI ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਡੈਕਸ ਐਪ ਵਿੱਚ 503 ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ @thsottiaux ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਥਿਤੀ 503 ਸੇਵਾ ਅਣਉਪਲਬਧ: ਸੇਵਾ ਅਣਉਪਲਬਧ, url: https://chatgpt.com/backend-api/codex/responses, cf-ray: a20a13f9aca31cc5-FRA, auth ਗਲਤੀ: 503, auth ਗਲਤੀ ਕੋਡ: biscuit_baker_service_me_circuit_open"
Looks like we have serious issues at @OpenAI— Rainer Gerhards (@rgerhards) July 25, 2026
Nothing seems to work, I get 503's in Codex app @thsottiaux
unexpected status 503 Service Unavailable: Service Unavailable, url: https:// chatgpt .com/backend-api/codex/responses, cf-ray: a20a13f9aca31cc5-FRA, auth error: 503, auth… pic.twitter.com/vLAvmJ9ezw
ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਇਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀ, ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਡੇਟਾਸੈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ" ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨਏਆਈ ਅਤੇ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਏਆਈ ਬਨਾਮ ਏਆਈ" ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।