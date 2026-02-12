ChatGPT Deep Research ਬਣਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
OpenAI ਨੇ ChatGPT Deep Research ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਡਿਟਯੋਗ ਪਲਾਨ, ਫੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਊਰ ਅਤੇ GPT-5.2 ਇੰਸਟੈਟ ਅਪਡੇਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 12, 2026 at 5:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਟੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਆਈ ਬਾਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ OpenAI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਲੈਬਲ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਦਾ ਹੈ:- Sites - Manage Sites. ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ: ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਟਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤਰਜੀਹ: ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ OpenAI ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OpenAI ਨੇ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਨੈਕਟਡ ਐਪਾਂ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ
ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬ ਸਰਚ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋਰਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਆਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੈਕਟਡ ਐਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਸ਼ੇਅਰਪੁਆਇੰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ-ਓਨਲੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਪ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਸਰਚ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ
ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਏਆਈ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਟੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਏਆਈ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਊ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਬਿਹਤਰ
ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਊ ਅਨੁਭਵ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਡਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਨਵਾਂ ਸਾਈਡਬਾਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ: ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡਬਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਊ: ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੈਕਸ, ਮੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
GPT-5.2 Instant ਮਾਡਲ ਅਪਡੇਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OpenAI ਨੇ GPT 5.2 Instant ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡੇਡ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ How-to ਗਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
