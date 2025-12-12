Instagram ਅਤੇ TokTok ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਪ, ਜਾਣੋ
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 902 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ।
December 12, 2025
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਐਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ-1 ਐਪ ਰੈਂਕਿੰਗ TikTok, Instagram ਅਤੇ Facebook ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੇਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ChatGPT ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਓਪਨਏਆਈ ਦੀ ਇਸ ਏਆਈ ਐਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੰਬਰ-1 ਐਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਪਮੈਜਿਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ 902 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਕਟੋਕ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 380 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਓਪਨਏਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਏਆਈ ਐਪ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ?
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ AI ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ AI ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। OpenAI ਦਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ?
ਐਪਮੈਜਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ:
|ਐਪ
|ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਡਾਊਨਲੋਡ
|ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ
|902 ਮਿਲੀਅਨ
|ਟਿਕਟੋਕ
|703 ਮਿਲੀਅਨ
|ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ
|521.6 ਮਿਲੀਅਨ
|ਵਟਸਐਪ
|444 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
|ਫੇਸਬੁੱਕ
|404 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
|Temu
|ਟਾਪ-5 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
|ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ
|ਟਾਪ-10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ (392 ਮਿਲੀਅਨ)
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੈਮਿਨੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਦੂਸਰਾ AI ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਪ 10 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ।
AI ਚੈਟਬਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਰਾਜ
TechGaged ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਗਲੋਬਲ AI ਚੈਟਬਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਾਪ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। DeepSeek ਅਤੇ Perplexity ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
