ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ Propulsion Module ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਦੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਔਰਬਿਟ
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਦੋ ਉਡਾਣ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Published : November 16, 2025 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਟਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਇਸਰੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਲਗਭਗ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ TEI (ਟ੍ਰਾਂਸ-ਅਰਥ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ) ਚਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ (SOI) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ:
- ਮਿਤੀ: 6 ਨਵੰਬਰ 2025
- ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 12:53 ਵਜੇ
- ਦੂਰੀ: 3,740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਇਹ ਘਟਨਾ IDSN ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ।
ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ
- ਮਿਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ 2025
- ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 4:48 ਵਜੇ
- ਦੂਰੀ: 4,537 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਇਸਨੂੰ ISDN ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ SOI ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲਵੇਗਾ।
ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਝੁਕਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?
|ਪੈਰਾਮੀਟਰ
|ਪਹਿਲਾ
|ਹੁਣ
|ਔਰਬਿਟ ਆਕਾਰ
|1,00,000 × 3,00,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
|4,09,000 × 7,27,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
|ਝੁਕਣਾ
|34°
|34°
ਇਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਿਊਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੇੜਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡੂੰਘੇ-ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ।
