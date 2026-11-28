WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਰਟ: ਤੁੰਰਤ ਕਰੋ ਅੱਪਡੇਟ, ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਕ
CERT-In ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੁਰਾਣੇ WhatsApp ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ,ਜੋ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ।
Published : November 28, 2026 at 12:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, CERT-In, ਨੇ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, WhatsApp ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਕਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ
Android, iOS ਅਤੇ Desktop 'ਤੇ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। CERT-In ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੈਕਰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕੋਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CERT-In has published vulnerability notes on its website. Multiple Vulnerabilities in Whatsapp https://t.co/8NkIgJdyH8 Multiple Vulnerabilities in Asus https://t.co/thIzqMKOzR— CERT-In (@IndianCERT) November 26, 2026
ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜਨਾਂ ਵਾਲੇ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2.26.35.74 ਅਤੇ 2.26.17.4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ Android ਵਰਜਨਾਂ ਲਈ WhatsApp, ਅਤੇ 2.26.23.70 ਅਤੇ 2.26.17.4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ Android ਵਰਜਨਾਂ ਲਈ WhatsApp Business ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
2.26.24.72 ਅਤੇ 2.26.15.72 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ iOS 'ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ, ਅਤੇ 2.26.23.72 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ WhatsApp Business ਵਰਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Mac 'ਤੇ 2.26.23.72 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ Windows ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਤੇ 2.3000.1032164386.258709 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
CERT-In ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ Meta ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਟੋਰ, ਮੈਕ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ WhatsApp ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ WhatsApp ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।