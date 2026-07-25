ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਟਚੈਟ ਐਪ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੂਟੁੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਬਿਟਚੈਟ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਿਆ।
Published : July 25, 2026 at 4:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੂਟੁੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਬਿਟਚੈਟ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਗਿਟਹੱਬ' ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਚੈਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਹੁਣ X) ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਟਚੈਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਐਪ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
the government of india does not like technologies like bitchat and wants it taken down pic.twitter.com/gjzMg1NGCi— jack (@jack) July 24, 2026
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਟਚੈਟ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਟਚੈਟ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (IFF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੋਅ ਐਨਰਜੀ (BLE) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹਨ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਟਚੈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ Wi-Fi, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।