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ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ! ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਦੋ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ....

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

GOVT ON INSTAGRAM ADS
GOVT ON INSTAGRAM ADS (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 1:07 PM IST

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ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਾਰੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ' ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਨਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ WhatsApp 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੈਟ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ 3 ਤੋਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ az, 0-9, ਡਾਟ, ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  3. ਅੰਤ ਵਿੱਚ .com, .net ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  4. ਤੁਸੀਂ 4-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ 'ਕੁੰਜੀ' ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ WhatsApp ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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