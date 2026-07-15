ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਖਰਚ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : July 15, 2026 at 5:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ MPMS ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਬ-ਅਸਬੈਂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 39,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60,000 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
PIB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 99.2 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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