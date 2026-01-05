ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ X ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ X ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤੀ ਹੈ।
Published : January 5, 2026 at 11:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਦੇ AI ਐਪ Grok ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ AI ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। Grok AI ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ X AI-ਤਿਆਰ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਟ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ AI ਗਾਰਡ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ X ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ AI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਜਦੋਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ Grok ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ AI ਦੂਜੇ ਟੂਲਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ChatGPT ਜਾਂ Gemini) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ Grok AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਫਡ ਫੋਟੋਆਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਦੇ ਏਆਈ ਐਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-