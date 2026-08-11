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iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone Ultra ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

Caviar ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਪੇਜ 'ਤੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Ultra ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

IPHONE 18 PRO LEAK
IPHONE 18 PRO LEAK (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 5:36 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ Caviar ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ iPhone Ultra ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟ੍ਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ Caviar ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Caviar ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾਂ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਂਚ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।

iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ?

Caviar ਦੇ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ Dark Cherry ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਲਵਰ, ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 6.3 ਇੰਚ ਜਾਂ 6.9 ਇੰਚ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ Dynamic Island ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਸੈਂਸਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ TSMC ਦੇ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ A20 Pro ਚਿਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਝਲਕ

Caviar ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤੌਹਫ਼ਾ iPhone Ultra ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Caviar ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਰਫਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 4.9mm ਅਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 9mm ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈਫੋਨ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ 7.8 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 4:3 ਬੁੱਕ ਸਟਾਇਲ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਸੇ 5:3 ਇੰਚ ਦਾ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 120Hz ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ LTPO ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ 12GB ਰੈਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡੀਪ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲਈ Caviar ਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Emperoe, King, Black Prince, Pharaoh ਅਤੇ Consul ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਜਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 24 ਕੈਰੇਟ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਲੈਕ PVD ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Caviar ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 10,060 ਤੋਂ 12,770 ਡਾਲਰ ਜਦਕਿ iPhone Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ 13,840 ਤੋਂ 15,990 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਐਡਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ Qi2 ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ Caviar ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀਂ ਹੈ।

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