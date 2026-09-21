Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ਅਤੇ Google ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ਅਤੇ Google ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 21, 2026 at 3:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ਅਤੇ Google 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਡ ਏਆਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਦਿਨ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ, SpaceXAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਇੰਡ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਡੈਮਿਸ ਹਸਾਬਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੋਡੇਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਡੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਏਆਈ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਮੁਦਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 4 ਮੁਦਈਆਂ ਵੱਲੋ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਕਲਾਊਂਡ, ਗ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਦਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੋਥ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟਰਸਟ ਛੋਟ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
Anthropic CEO Dario Amodei repeated his call to slow AI development at a San Francisco tech conference, urging safety investment and global standards, as Nvidia's Jensen Huang said firms must pause unsafe products till they know how to control it https://t.co/tSFgaYz2jJ pic.twitter.com/hMOD6earuM— Reuters (@Reuters) September 16, 2026
ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨਿੱਕ ਰੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋ ਤੋਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ Anthropic, OpenAI, Google ਅਤੇ SpaceXAI ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
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