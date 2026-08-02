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Tata, Mahindra ਅਤੇ Hyundai ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

PASSENGER VEHICLE SALES JULY 2026
PASSENGER VEHICLE SALES JULY 2026 (Nissan India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 2, 2026 at 3:22 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੁਲਾਈ 2026 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। Hyundai ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Motors ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Mahindra SUV ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ MG Motor ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। Nissan India ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ Nissan Tekton ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nissan ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

Tata Motors: ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tata Motors ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 63,760 ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ 40,175 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 62,611 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,149 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Tata Motors ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 15,217 EV ਵੇਚੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ 7,124 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 114 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

Mahindra & Mahindra: ਸਵਦੇਸ਼ੀ SUV ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Mahindra ਨੇ SUV ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 60,048 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ SUVs ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 60,887 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ Mahindra ਨੇ ਕੁੱਲ 1,03,860 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 4,070 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

Hyundai Motor India: Hyundai Motor India ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 75,360 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 23.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 54,210 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 21,150 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। 18,088 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ Creta ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ।

Kia India: Kia India ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 28,200 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ 22,135 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Kia India ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,91,949 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 2025 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ 1,64,274 ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

JSW MG Motor India: ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 8,158 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ JSW MG Motor India ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।

Nissan India: ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Nissan India ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 4,158 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 218 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 4,821 ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਲ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ 9,339 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ Nissan ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Nissan Tekton ਦੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡੇਬਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ Nissan Tekton, Magnite ਅਤੇ Gravite, ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

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