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WhatsApp Status 'ਚ ਹੁਣ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਐਡਿਟ, ਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

WHATSAPP STATUS CAPTION EDIT
WHATSAPP STATUS CAPTION EDIT (WHATSAPP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 10:57 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ?

WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ ਫਾਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.30.1 ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  1. ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਟੇਟਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ 'Edit Caption' ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਪੈਂਸਿਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਿਟ ਮੈਸੇਜਾਂ 'ਤੇ 'Edited' ਲੇਵਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਿਟ ਸਟੇਟਸ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੀਮਿਤ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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