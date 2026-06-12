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ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ Canva ਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ

Canva ਦਾ ਨਵਾਂ 'Offline Mode' ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

CANVA OFFLINE MODE
CANVA OFFLINE MODE (CANVA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 12:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ, ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Canva ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 'Offline Mode' ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ Canva ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਸੀ ਪਰ Canva ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'Canva Offline' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ।

'Canva Offline' ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ Canva ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Canva Create ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'Canva Offline' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 'Make available Offline' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੋਰਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇ ਹੀ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨਵਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਨਵਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੌਬ ਕਵਾਲਸਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫਸਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਲਈ 'Canva Connected App' ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿੱਧੇ 'Canva Editor' ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਦਾ 'Nano Banana' ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕੈਨਵਾ ਦੇ Magic Layers ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੈਨਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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