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ਕੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਫਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ICICI Lombard ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

VEHICLE INSURANCE COVERAGE FOR E20
VEHICLE INSURANCE COVERAGE FOR E20 (AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 3:30 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ICICI Lombard General Insurance ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਫਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, CNG ਜਾਂ E20, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੇਮ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛਲੀ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਣੇ ਇੰਧਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। E20 ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਿਆਰੀ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ICICI Lombard ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਇੰਧਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋ ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।"

ICICI Lombard ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਧਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲਿਕ-ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ E20 ਇੰਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ICICI Lombard ਸਿਰਫ਼ ਇੰਧਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ICICI Lombard ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ E20 ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Maruti Wagon R BioFlex E85 ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰ E100 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 93-95 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਐਡਿਟਿਵ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ 500 ਈਥਾਨੌਲ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50-100 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

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