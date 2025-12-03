ETV Bharat / technology

ਕੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।

SANCHAR SAATHI APP
SANCHAR SAATHI APP (X/@DoT_India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 3:17 PM IST

4 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਨਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੁੱਲ 21 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 120 ਦਿਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ, ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ​​ਵੀਵੋ, ਓਪੋ, Xiaomi ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਰਾਹੀਂ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?

ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ...

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ 'ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਅਯੋਗ, ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲੌਗ, ਕੈਮਰਾ, ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਗੂੰਜਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਅਣਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 'ਡਿਸਟੋਪੀਅਨ ਟੂਲ' ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

