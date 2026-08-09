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ਕੀ OpenAI ਦਾ Astra AI ਮਾਡਲ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ 'Astra' ਨੇ ਏਜੰਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

OPENAI ASTRA AI MODEL
OPENAI ASTRA AI MODEL (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2026 at 3:54 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Astra ਨੇ ਏਜੰਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਪਰਡਨੇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

OpenAI ਦੇ ਪ੍ਰਿਪਰਡਨੇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਾਜ਼ੂਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥ੍ਰੇਸ਼ੋਲਡ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇ ਐਕਸਪਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕੇ।

OpenAI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 'Astra' ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ Hugging Face ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੂਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'Astra' ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਟੂਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਾਡਲ ਵੇਟਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'Astra' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। Astra ਦੇ ਏਜੰਟਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ Astra ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪਰਡਨੇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈਓਲਾਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਾਈਬਰ-ਕੈਪੇਬਲ ਮਾਡਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

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