Call of Duty: Modern Warfare 4 ਗੇਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਪਲਬਧ, Discord Nitro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?

Call of Duty: Modern Warfare 4 ਗੇਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਪਲਬਧ, Discord Nitro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
Discord Nitro ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ Nitro Home Tab ਤੋਂ Code Blurple ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 26, 2026 at 2:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Call of Duty: Modern Warfare 4 ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬੀਟਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ Discord Nitro ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗੇਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ Activision ਅਤੇ Discord ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ Discord Nitro ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ Code Blurple ਨਾਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਗਨਲ 50 ਸਨਾਈਪਰ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-
Are you exploring the DMZ with your best friend this weekend? Call of Duty: Modern Warfare 4 is available now 🐕 https://t.co/wPo7rlZZPv— PlayStation (@PlayStation) October 24, 2026
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Nitro Home ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਕੋਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਲਓ।
- ਜੇਕਰ ਗੇਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹਰ ਗੇਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
- ਬਿਨਾਂ Nitro ਵਾਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰਿਵਾਰਡਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Discord ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ Discord ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Discord 'ਤੇ Modern Warfare 4 Quest ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Quest ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਡਬਲ XP ਟੋਕਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਕਨ XP ਜਲਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
Code Blurple ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਿੰਗਨਲ 50 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ Nitro ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਮੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਅਤੇ DMZ ਵਿੱਚ ਚੈਂਲੇਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕੈਮੋ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ Modern Warfare 4 ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਗੇਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Infinity Ward ਨੇ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮੈਪ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ Possession Mode ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Infected Mode ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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