ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਪਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
Yangwang U9 Xtreme ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪੀਡ ਰਨ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 5:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BYD ਦੀ Yangwang U9 Xtreme ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪੀਡ ਰਨ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਪਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 503.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਗਿਨਿਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ FIA ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਰੇਸਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰਕ ਬਾਸੇਂਗ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੀਕ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਦੌੜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Yangwang U9 Xtreme ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਦੌੜੀ ਇਹ ਕਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਅਲ ਧਫਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ E11 ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਓਨੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਟਾਈਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 490 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰੀਅਰ ਵਿੰਗ, ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਾਈਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਨ ਵਿੱਚ Yangwang U9 Xtreme ਨੇ 503.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਗਿਨਿਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰੇਟ VBOX ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ FIA ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ Yangwang U9 Xtreme ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ATP ਪੈਪਨਬਰਗ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 496.22 Km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਸੇਂਗ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਪੀਡ 6.95 Km/h ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 500 Km/h ਦੇ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿੱਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ BYD ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ Yangwang U9 ਨੇ 309 Km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੀਡ 391.94 Km/h ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਜ਼ਨ Xtreme 472.41 Km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 496.22 Km/h ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
Yangwang U9 Xtreme ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਇਸਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ 3,019 PS ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਗੂਲਰ U9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1,287 PS ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 1,200 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਟਾਰਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
Yangwang U9 Xtreme ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ, Giti ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਾਈਰ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੋਟਰ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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