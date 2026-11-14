ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ BYD ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ Denza ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, D9 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ MPV ਅਤੇ Z9 GT ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
BYD ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ Denza ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Denza D9 ਅਤੇ Z9 GT ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : November 14, 2026 at 2:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ BYD ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ Denza ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ: Denza D9 ਅਤੇ Denza Z9 GT ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ
ਜਦੋਂ ਕਿ Denza D9 ਨੂੰ ₹90 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, Denza Z9 GT ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ₹1.57 ਕਰੋੜ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Denza D9 ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ MPV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੋਇਟਾ ਵੇਲਫਾਇਰ ਅਤੇ ਲੈਕਸਸ LM ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।
Denza D9 ਮਾਪ
ਨਵੇਂ Denza D9 ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5,250 mm, ਚੌੜਾਈ 1,960 mm ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1,900 mm ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ 3,110 mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰਨਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ 5.85 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ MPV ਵਿੱਚ 2+2+3 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡੈਂਜ਼ਾ ਡੀ9 ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1,900 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੋਇਟਾ ਵੇਲਫਾਇਰ (1,950 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਲੈਕਸਸ ਐਲਐਮ (1,940 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਡੈਂਜ਼ਾ ਡੀ9 ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਐਮਪੀਵੀ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ 340 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 365 ਐਨਐਮ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ 115.07 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ BYD ਬਲੇਡ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LFP) ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡੈਂਜ਼ਾ ਡੀ9 ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ WLTC ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 608 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ 8.5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 11 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ AC ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ DC ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Denza D9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ
ਨਵੇਂ Denza D9 ਵਿੱਚ 15.6-ਇੰਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 10.25-ਇੰਚ ਫੁੱਲ-LCD ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ-ਕਤਾਰ ਆਰਮਰੇਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ 16-ਸਪੀਕਰ ਡੇਵੀਲੇਟ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਜ਼ੋਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ-ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 10-ਵੇਅ ਪਾਵਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, 10-ਪੁਆਇੰਟ ਮਸਾਜ, ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ-ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੈੱਗ ਰੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਹੀਟਿੰਗ, ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨਾਲ 1.1-ਵਰਗ-ਮੀਟਰ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਗਲਾਸ ਛੱਤ, ਮਲਟੀ-ਕਲਰ ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 50W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ, ਅਤੇ ਛੇ USB ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੈਂਜ਼ਾ ਡੀ9 ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਐਮਪੀਵੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਏਅਰਬੈਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ-ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਪਰਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੈਂਟਰ ਏਅਰਬੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਪੀਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਡੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਡੀਸਸ-ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡੈਂਪਿੰਗ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਰੀਅਰ ਕਰਾਸ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਲਰਟ, ਰੀਅਰ ਕਰਾਸ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨ-ਕੀਪਿੰਗ ਅਸਿਸਟ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਈਨ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ Denza Z9 GT ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਨਵੀਂ Denza Z9 GT ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਨਵੀਂ Z9 GT ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੈਬਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਕੁੱਲ 1,140 bhp ਅਤੇ 1,210 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ 308 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹਰੇਕ 416 bhp ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਵਰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਰ ਨੂੰ 2.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 269 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ Z9 GT 122.49 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ WLTP ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 598 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Denza Z9 GT ਬਾਹਰੀ
ਨਵੀਂ Z9 GT ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਰੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ, ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਏਅਰ-ਕੂਲਿੰਗ ਵੈਂਟਸ ਹਨ।
ਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਤਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਾਈਡ ਸਕਰਟ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 'ਸਵਾਗਤ ਰੋਸ਼ਨੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਪੀਸ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸਪੋਇਲਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਪਿਛਲਾ ਵਿੰਗ ਇਸਦੇ ਸਪੋਰਟੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਗ ਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Denza Z9 GT ਇੰਟੀਰੀਅਰ
ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਨਵੀਂ Z9 GT ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 17.3-ਇੰਚ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 13.2-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ 13.2-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 50-ਇੰਚ ਦੀ ਔਗਮੈਂਟੇਡ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈੱਡ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਦੇ e3 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੈੱਲ-ਟੂ-ਬਾਡੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਕੈਬਿਨ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 8-ਵੇਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 10-ਪੁਆਇੰਟ ਮਸਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਾਈਡ ਬੋਲਸਟਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੋੜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।