2028 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਏਗਾ।
Published : October 25, 2026 at 1:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗਾ ਪਲ ਵੀ ਆਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ NDTV ਵਰਲਡ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2028 ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Radio Frequency Communication System, ਐਂਟੀਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਮੈਮੋਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ, ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
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