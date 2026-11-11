ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਇਆ 'Businesses' ਫੀਚਰ, ਤਾਂ Claude ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੂਲ
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'Businesses' ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 2:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Claude ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਅਪਡੇਟ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਬਿਜਨੇਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ 'Businesses' ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ
OpenAI ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ 'Businesses' ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਨੇਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ Business Hub ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੇਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Now in beta: Businesses in ChatGPT. Claim your business, manage your information, and get insights on how people engage with you. Eligible businesses can also build a Business Agent to answer customers’ questions and help them explore what you offer. https://t.co/N2GEZX0mFT https://t.co/lYj2Z48fhQ— OpenAI (@OpenAI) November 10, 2026
ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ Aggregated Insights ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਲਿੱਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਜਨੇਸ Business Agent ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਫ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਜਨੇਸ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Shopify ਵਾਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧੇਗੀ।
Claude ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਟੂਲ
Anthropic ਨੇ Claude Whiteboards, Claude Sheets ਅਤੇ Claude Data ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ:-
- Whiteboards ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ Claude ਉਸੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਉਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Claude Sheets ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਰ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
- Claude Data ਹੁਣ ਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੀਜ ਅਤੇ ਨਰੇਟੇਡ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ Adobe, Atlassian ਅਤੇ Box ਵਰਗੇ ਟੂਲ Claude ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ ਜਾਂ Claude ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data. Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data. https://t.co/S8M32FMrce— Claude (@claudeai) November 10, 2026
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Claude ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨੇਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਉਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
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