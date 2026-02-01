ETV Bharat / technology

Budget 2026 ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ?

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BUDGET 2026 PROMOTING AI
BUDGET 2026 PROMOTING AI (Getty Images/Sansad TV)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਆਈ ਪਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਕੰਪਿਊਟ, ਪਾਵਰ, ਟੈਲੇਂਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਏਆਈ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏਆਈ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਏਆਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅੱਪ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਵੇ।

