₹1 ਵਾਲੇ BSNL 4G ਪਲਾਨ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ਼ਰ, BSNL ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ

₹1 ਵਾਲੇ BSNL 4G ਪਲਾਨ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ਼ਰ, BSNL ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ
BSNL ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰ ਸ਼ੁਰੂ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਆਫਰ ਸ਼ਾਮਲ।
Published : October 23, 2025 at 12:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,812 ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ
BSNL ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,812 ਹੈ। ਇਹ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 SMS, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ BiTV ਗਾਹਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Celebrate connectivity this festive season with the BSNL Samman Offer!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
Exclusively for new senior citizens users, enjoy 2GB/day data, unlimited voice calls, 100 SMS/day, and a free BiTV subscription for 6 months - all valued at ₹1812!
Offer valid from 18 Oct – 18 Nov 2025… pic.twitter.com/x0Er34qnsS
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
|ਫੀਚਰ
|ਡਿਟੇਲ
|ਕੀਮਤ
|₹1,812
|ਵੈਧਤਾ
|365 ਦਿਨ
|ਡੇਟਾ
|2GB ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
|SMS
|100 ਮੈਸੇਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
|ਕਾਲਿੰਗ
|ਅਨਲਿਮਿਟੇਡ
|ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਬੇਨੀਫਿਟ
|ਫ੍ਰੀ SIM ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ BiTV Subscription
|ਆਫਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ
|18 ਨਵੰਬਰ, 2025
ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
₹1 ਵਾਲਾ BSNL 4G ਪਲਾਨ
ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ, BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ₹1 ਵਾਲਾ 4G ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:
- 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ
- 2GB ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਟਾ
- 100 SMS ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
- ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ (KYC ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
- ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ।
Recharge with BSNL, Rejoice with Purpose!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
₹1999 Plan: 330 Days validity | 1.5GB/day | Unlimited Calls
₹485 Plan: 72 Days validity | 2GB/day | Unlimited Calls
BSNL will contribute 5%- 2.5% for you + 2.5% for a noble cause.
Recharge through : https://t.co/yDeFrwKDl1… pic.twitter.com/nl8f279nl4
ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
- ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ₹485 ਅਤੇ ₹1,999 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ 5% ਤੱਕ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ BSNL ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5% ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ BSNL ਬਾਕੀ 2.5% ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰੀਚਾਰਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 2.5% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹਨ।