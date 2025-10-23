ETV Bharat / technology

₹1 ਵਾਲੇ BSNL 4G ਪਲਾਨ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ਼ਰ, BSNL ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ

BSNL ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰ ਸ਼ੁਰੂ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਆਫਰ ਸ਼ਾਮਲ।

BSNL Special Samman plan
BSNL (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,812 ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ

BSNL ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,812 ਹੈ। ਇਹ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2GB ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 SMS, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ BiTV ਗਾਹਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੀਚਰਡਿਟੇਲ
ਕੀਮਤ₹1,812
ਵੈਧਤਾ365 ਦਿਨ
ਡੇਟਾ2GB ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
SMS100 ਮੈਸੇਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਕਾਲਿੰਗਅਨਲਿਮਿਟੇਡ
ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਬੇਨੀਫਿਟਫ੍ਰੀ SIM ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ BiTV Subscription
ਆਫਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ18 ਨਵੰਬਰ, 2025

ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

₹1 ਵਾਲਾ BSNL 4G ਪਲਾਨ

ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ, BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ₹1 ਵਾਲਾ 4G ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:

  • 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ
  • 2GB ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਟਾ
  • 100 SMS ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
  • ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ (KYC ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
  • ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

  • ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ₹485 ਅਤੇ ₹1,999 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ 5% ਤੱਕ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ BSNL ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5% ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ BSNL ਬਾਕੀ 2.5% ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰੀਚਾਰਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 2.5% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹਨ।

TAGGED:

BSNL SPECIAL SAMMAN PLAN
BSNL SPECIAL PLAN
SENIOR CITIZENS BSNL SAMMAN PLAN
BSNL 4G ਪਲਾਨ
BSNL SAMMAN PLAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ !

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ

ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 3.14 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਯਾਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.