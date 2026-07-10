BSNL ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਫੀਚਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : July 10, 2026 at 10:43 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ, BSNL ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ BSNL ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ?
BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਫੋਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ BSNL ਦਫਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ +91 9465101323 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
BSNL ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, BSNL ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਣੇ ₹134,166 ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ₹134,166 ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੇੜਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫ਼ੋਨ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected.— BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel.
Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn
ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਾਲ?
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੁਨਾਮੀ, ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਇਨਮਾਰਸੈਟ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ BSNL ਦੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ₹3,500, ₹5,835, ਅਤੇ ₹11,670 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16, 30, ਅਤੇ 60 ਮਿੰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂ SMS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ₹3,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਤੇ ₹38,500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 240 ਮਿੰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ₹5,835 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 360 ਮਿੰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ₹64,185 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹18 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਜਾਂ SMS ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹25 ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ BSNL ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਸੇਵਾ
BSNL ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਜੂਨ, 2017 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BSNL ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਾਹਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।