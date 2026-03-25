ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ! BSNL ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
BSNL ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ CNAP ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : March 25, 2026 at 12:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BSNL ਹੁਣ CNAP ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ BSNL ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇਂ ਕਾਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ। Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, BSNL ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਈਟੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BSNL ਲਈ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSNL ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ CNAP ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
C-Dot ਨੇ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਡਿਵੈਲਪ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ C-Dot ਨੇ BSNL ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। TRAI ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ CNAP ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਟਰਾਈਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਟਰੂਕਾਲਰ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। CNAP ਫੀਚਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ KYC ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਡਿਟੇਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਕ੍ਰਾਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। CNAP ਫੀਚਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਚਰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। BSNL ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਫੀਚਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
