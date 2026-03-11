ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ BSNL ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'ਕਵਚ' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 11, 2026 at 3:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BSNL ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 'ਕਵਚ' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਕਵਚ' ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
'ਕਵਚ' ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
'ਕਵਚ' ਫੀਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ BSNL ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ SMS ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Your phone number is personal.— BSNL India (@BSNLCorporate) March 10, 2026
Keep it that way.
Show your Kavach number at a BSNL store and recharge without revealing your real number.
BSNL Kavach – Recharge with Privacy.#BSNLKavach #RechargeSecurely #WomenSafetyMatters @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/U2ZJskiGcW
'ਕਵਚ' ਫੀਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਕਵਚ' ਫੀਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਕਵਚ' ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ 'ਕਵਚ' ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
'ਕਵਚ' ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
BSNL ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ BSNL Self Care ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਸਥਾਈ 'ਕਵਚ' ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ BSNL ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।
