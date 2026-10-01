BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, BSNL ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ OTT ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 1, 2026 at 8:22 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਫਾਈਬਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ OTT ਐਪਾਂ ਚੁਣ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ BSNL ਭਾਰਤ ਫਾਈਬਰ ਗ੍ਰਾਹਕ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ OTT ਐਪਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Disney+Hotstar, SonyLIV, Zee5 ਅਤੇ ਕਈ ਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਪਾਂ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤੈਅ OTT ਬੰਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਰਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ BSNL ਦੇ CinemaPlus ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਐਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।-ਏ. ਰਾਬਰਟ ਜੇ. ਰਵੀ, BSNL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ
ਦੂਜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, BSNL ਨੇ OICL ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਵਰ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਸੜਨ, ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ OICL ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਵਰ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ BSNL ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਈਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਗ੍ਰਾਹਕ OICL ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-11-8485 'ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਈਮੇਲ ਪਤਾ Claims.bsnl@orientalinsurance.co.in ਰਾਹੀ ਕਲੇਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਮੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ?
ਰਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਲੱਗ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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