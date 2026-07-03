Amazon vs Flipkart Sale: iPhone 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Galaxy S25 Ultra ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ
Amazon Prime Day ਅਤੇ Flipkart GOAT Sale ਦੋਨੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 3, 2026 at 9:58 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਹਕ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਵੀ GOAT ਸੇਲ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 12:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Amazon Prime Day Sale x stufflistingsarmy, giveaway series, Day 4.— Mukul Sharma (@stufflistings) July 2, 2026
5 days, 5 winners, each will win an Amazon Voucher.
Task for today:
1. Open Amazon India and search for the Galaxy S25 Ultra
2. Tell me what you like the most in the phone:
A. The Display
B. The Processor
C.… pic.twitter.com/kn596OV0Dq
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੇਲ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਦਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਐਡਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਪ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ- ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
- Prime Annual ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ 999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਯਾਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
- Prime Lite ਦੀ ਕੀਮਤ 599 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Prime Shopping Edition ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 299 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡੀਲਾਂ
SBI ਡੇਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Axis Bank ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ EMI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Amazon Pay ICICI Bank ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਸੀਮਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੇਗਾ।
- Samsung Galaxy S25 Ultra: ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 84,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ No-Cost EMI ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- OnePlus 13: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 49,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- OnePlus 15R: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 48,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- OnePlus N6: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ OnePlus ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 19,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼: ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- Samsung Galaxy M47: ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ, 66,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰਸ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Flipkart GOAT Sale ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡੀਲ
ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ICICI Bank, Bank of Baroda ਅਤੇ HSBC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Flipkart Axis Bank ਜਾਂ Flipkart SBI Bank ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
- Samsung Galaxy S25: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 56,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 9,499 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- Samsung Galaxy S25 FE: ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 47,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 7,999 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- iPhone 17: ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 70,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- iPhone 17e: ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 60,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- iPhone 17 Pro: ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 1,12,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- iPhone 17 Pro Max: ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 1,27,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- iPhone 16: ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 59,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- iPhone 16e: ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 55,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- iPhone 15: ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 49,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- Google Pixel 10a: ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 45,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 7,667 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- Google Pixel 10: ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 64,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 7,222 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- Google Pixel 10 Pro XL: ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,14,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 12,778 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- Nothing Phone 4(a) Pro: ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 41,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 4,666 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਈਡ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਡੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ GOAT ਸੇਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ iPhone ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡੀਲ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Flipkart GOAT Sale is bringing some tempting iPhone deals! 📱— Malayali Bro (@MalayalaiBro) June 29, 2026
If you had to choose just one, which would you buy?
💰 iPhone 15 – ₹49,900
📱 iPhone 16 – ₹59,900
⚡ iPhone 17e – ₹60,900
✨ iPhone 17 – ₹70,900
Which one offers the best value for money? 👇#iPhone #Goatsale pic.twitter.com/tu9oda5kug
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਲ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰਕੁਆਇੰਨਸ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
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