ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ Fire-Boltt, ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Fire-Boltt ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ Boltt ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
Published : August 4, 2026 at 3:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Fire-Boltt ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ Boltt ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਕ ਰਾਹੀਂ Boltt ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ Boltt ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ?
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, Boltt ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਕਲੀਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਦ ਡੇ-ਟੂ-ਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੇਜ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਹੋਲ-ਪੰਚ ਕੱਟਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲਾ ਬੈਜ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਐਜ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਫ੍ਰੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Boltt Smartphone launching on 25th Aug 12PM in 🇮🇳— Ravi Kiran - Tech Influencer (@Ravikrn36) August 3, 2026
Both 4G and 5G phones will launch
. Unisoc T7250 Chipset
. Clean Software with Android 16
. Centre Punch Hole Selfie 🤳
. Flat Frame designed
Price at 20K 5G and under 20K 4G#Boltt #Fireboltt pic.twitter.com/sFPnDhxG9q
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Boltt ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ HMD, Lava, Samsung, OnePlus, Oppo ਅਤੇ Vivo ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Geekbench ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੀਚਰਸ ਲੀਕ
Boltt ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ Evo ਅਤੇ Ace ਨਾਮ ਦੀ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਅਤੇ 5G ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Boltt Evo 4G ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Geekbench 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ Unisoc T7250 ਚਿਪਸੈੱਟ, 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਨੇ Geekbench ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਕੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 440 ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਕੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 1,470 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। Unisoc T7250 ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਚਿਪਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ 12nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ CPU ਕੋਰ 1.82GHz 'ਤੇ ਅਤੇ ਛੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਕੋਰ 1.61GHz 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ Realme P4x, Oppo A6c, Poco C81 Pro ਅਤੇ Itel Zeno 200 ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-