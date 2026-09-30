ਨਾਸਾ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਨਾਸਾ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 359 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ।
Published : September 30, 2026 at 5:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਸਾ ਹੁਣ ਬੋਇੰਗ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਸਾ ਬੋਇੰਗ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੈੱਡ Jared Isaacman ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NASA’s Commercial Crew Program was built to give America multiple ways to put astronauts into orbit.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) September 28, 2026
Dragon has been an extraordinary success, and we want Starliner to become another reliable option.
Boeing and NASA have worked through the findings from Crew Flight Test, and… pic.twitter.com/vWCuRmchRs
2024 ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਸੀ?
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਨੋ ਟੈਸਟ ਪਾਈਲਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Butch Wilmore ਅਤੇ Sunita Williams ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ SpaceX ਦੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Starliner’s next crewed flight will have an exceptional commander in @Astro_Woody.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) September 28, 2026
He is an accomplished and experienced astronaut, knows the Starliner spacecraft, and brings the technical expertise and operational judgment we want in the commander’s seat.
He has my complete… pic.twitter.com/a8xPCJA0NV
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਦੀ ਉਸ ਉਡਾਣ ਨੂੰ Type A mishap ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਏ Butch Wilmore ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ Sunita Williams ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਨਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥ੍ਰਸਟਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਸੀਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 359 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਨਾ ਵੀਗਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਰੂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੁਡੀ ਹੋਬਰਗ ਹੋਣਗੇ।
The uncrewed Starliner-1 mission is planned for the December 2026/January 2027 timeframe.— Boeing Space (@BoeingSpace) September 28, 2026
Together with @NASA, we're making Starliner hardware enhancements and adding resources for human spaceflight certification. These changes support the spacecraft as a long-term provider of… pic.twitter.com/ZjjZC4vsHo
ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ?
ਨਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਪੇਸਐਕਸ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਸਾ ਲਈ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ ਕਰੂ ਵੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 2031 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਬੋਇੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਸ 'ਤੇ Isaacman ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ।
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