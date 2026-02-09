ETV Bharat / technology

Boat ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

Boat ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Hive Dashcam ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

BOAT HIVE DASHCAM SERIES
BOAT HIVE DASHCAM SERIES (BOAT)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Boat ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Hive Dashcam ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 2,499 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਨ-ਕਾਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ Hive Dashcam ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ F1 ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,990 ਰੁਪਏ, M1 ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,499 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ E1 ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,499 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੱਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।

Hive Dashcam ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Hive Dashcam ਵਿੱਚ Sony STARVIS ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ Hive Dashcam F1 ਵਿੱਚ 4K ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 1080p ਰਿਅਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਚੈਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਨ ਡਿਪਾਰਚਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੋਲਿਜਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਈ ਵਾਈਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਰਾਈਵਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ GPS, ਵਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ Wi-Fi ਐਪ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Hive Dashcam M1 ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 140 ਡਿਗਰੀ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ 2K QHD ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, GPS-ਆਧਾਰਿਤ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਟੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ G-ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਦੇ MicroSD ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ Hive Dashcam E1 ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 1,296p ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੈਕਟ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Boat ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ Boat ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਸਮਾਰਟ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। Boat ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਧੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਰਵਰਡ ਹੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।

Hive Dashcam ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Hive Dashcam ਦੇ F1, M1 ਅਤੇ E1 ਮਾਡਲ ਨੂੰ Boat ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BOAT LAUNCHES HIVE DASHCAM SERIES
BOAT HIVE DASHCAM PRICE
BOAT
BOAT HIVE DASHCAM FEATURES
BOAT HIVE DASHCAM SERIES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.