Blue Origin ਨੇ New Glenn ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੂਸਟਨ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
Blue Origin ਨੇ New Glenn ਦੇ ਲਾਂਚ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ NorthStar ਬੂਸਟਰ ਇੰਜਣ ਅਤੇ GS3 ਥਰਡ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : November 6, 2026 at 3:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ Blue Origin ਨੇ ਆਪਣੇ New Glenn ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਲੋਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ NorthStar ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ New Glenn ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੂਸਟਰ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰਸਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ GS3 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ GEO ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
Our new booster engine, Northstar, was built from the ground up by a scrappy team focused on weight, cost, manufacturability, and performance. More than 65% of the engine is additively manufactured using our in-house 3D printing capability. Northstar can be assembled in less than a day and produces 715,000 pounds of thrust.— Dave Limp (@davill) November 5, 2026
New Glenn ਲਈ NorthStar ਬੂਸਟਰ ਇੰਜਣ
NorthStar ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ/ਲਿਕਵਿਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੂਸਟਰ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 7,15,000 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਥ੍ਰਸਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ Blue Origin ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੂਸਟਰ ਇੰਜਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ BE-4 ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
NorthStar ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਫਾਈਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 'ਸਟੇਜਡ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੱਕਰ' ਅਤੇ 'ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਾਫਟ ਟਰਬੋਪੰਪ' ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਥ੍ਰਸਟ ਨੂੰ 6,40,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,15,000 ਪਾਊਂਡ-ਫੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NorthStar, Blue Origin ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
New Glenn ਲਈ GS3 ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਔਰਬਿਟਲ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। New Glenn ਲਈ GS3 ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ GEO ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
Blue Origin ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ GS3 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਲੂਨਕ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ GS3 ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪੇਲੇਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
GS3 ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਪੇਲੋਡ ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਪੇਲੋਡ ਫੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪੇਲੋਡ ਲਈ ਫੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਲੀਊਮ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ ਵਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ Blue Origin ਦੀ ਖਾਸ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ LH2 ਟੈਂਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Blue Origin ਦੇ BE-7 ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਲੈਸ, GS3 ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਟਿਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Blue Origin ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BE-7 Isp 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। GS3 ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ 460 ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ Isp ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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