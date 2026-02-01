ETV Bharat / technology

Budget 2026 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ AI ਸਮੇਤ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ, ਏਆਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਈਟਵੀ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਗੇ।

UNION BUDGET 2026 FOR TECHNOLOGY
UNION BUDGET 2026 FOR TECHNOLOGY (ETV Bharat Graphics Team)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂਵੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSME, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਪੇਸ ਨੂੰ 13,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕੈਪਿਟਲ ਆਓਟਲੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ISRO ਨੇ 230 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ 100ਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, SPADEX ਮਿਸ਼ਨ, ISRO-NASA ਦਾ NISAR ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਈਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਈਵੀ, ਕਲੀਨ ਟੇਕ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ

ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2033 ਤੱਕ ਸਮਾਲ ਮੋਡੀਊਲਰ ਰਿਏਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਗੀਗਾਬਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39 ਗੀਗਾਬਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਐਨਰਜੀ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ 'ਤੇ ਜੋਰ

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। IIT ਅਤੇ IISc ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਲਈ 10,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PLI ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ ਚਿਪਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਏਆਈ ਸੇਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ?

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਏਆਈ, ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BUDGET 2026
NIRMALA SITHARAMAN BUDGET
INDIAAI MISSION
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ
UNION BUDGET 2026 FOR TECHNOLOGY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.