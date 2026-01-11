ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 10 ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦਾ ਪੋਲਰ ਐਕਸੈਸ-1 ਮਿਸ਼ਨ PSLV-C62 'ਤੇ 10 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਪੇਸ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੋਲਰ ਐਕਸੈਸ-1 (PA-1) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 10 ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ।

ਪੋਲਰ ਐਕਸੈਸ-1 ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ PSLV-DL-C62 ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ-ਸਮਕਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੋਲਰ ਐਕਸੈਸ-1 ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸਪੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ-ਸਟੇਸ਼ਨ-ਐਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ IN-SPACE ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਲਾਂਚ ਵੇਰਵੇ

ਫੀਲਡਮੁੱਲ
ਨਾਮ ਪੋਲਰ ਐਕਸੈਸ -1 (PA-1)
ਕਿਸਮ ਸੂਰਜ-ਸਮਕਾਲੀ ਔਰਬਿਟ (SSO)
ਔਰਬਿਟ ਸੂਰਜ-ਸਮਕਾਲੀ ਔਰਬਿਟ (SSO)
ਆਫਰਿੰਗਸP-DoT ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, DSOD-1U ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, DSOD-6U ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ, GSaaS (ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵਿਸ)
ਲਾਂਚ ਸਾਈਟSDSC-SHAR, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  1. ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ CGUSAT-1 ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
  3. ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ DSAT-1 ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
  4. ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਡੌਨ ਬੋਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ LACHIT-1 ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
  5. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
  6. ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ 1U ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
  7. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ THYBOLT-3 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

