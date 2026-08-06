ਗੂਗਲ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ, Pass Key ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਕ
ਪਾਲੋ-ਆਲਟੋ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮਾਲਵੇਅਰ ਬਿਨਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਦੇ ਗੂਗਲ ਪਾਸਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : August 6, 2026 at 9:28 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਾਸਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਪਾਸਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਪਾਸਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਕੀ ਲੌਗਇਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੋਜ ਪਾਲੋ-ਆਲਟੋ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਟੀਮ Unit 42 ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Pass-ta-Key ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Pass-ta-Key, Silver Pass-ta-Key ਅਤੇ Golden Pass-ta-Key ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੀਜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਸਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ?
ਪਾਸਕੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਚਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਬੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਾਸਕੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੋਮੇਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਂ SDC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 32 ਬਾਈਟ ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਸਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਬੀਆਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਦੋ ਖਾਸ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਟੀਪੀਐਮ ਚਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ Pass-ta-Key
Pass-ta-Key ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣ ਕੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਟੀਪੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰੋਮ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਲਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਸਲੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ GitHub ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ eBay ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ Unit 42 ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ eBay ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ Silver Pass-ta-Key
Silver Pass-ta-Key ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਜਿਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ Golden Pass-ta-key
Golden Pass-ta-key ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਲੌਗ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਟੈਕਸਟ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਸਕੀ ਨੂੰ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕੋਲ੍ਹ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪਿੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਕੀ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸਕੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਲੌਗਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਪਾਸਕੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੰਕ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਵਾਈਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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