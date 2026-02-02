Budget 2026 ਵਿੱਚ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : February 2, 2026 at 10:18 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੰਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਮਰਸਿਵ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਰਜ ਸੋਲਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਰਜ ਆਪਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਚੰਦਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਤੇ COSMOS 2 ਪਲੈਨੇਟੇਰੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜਿਕਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਨਪੂਰਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਗੰਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।
NLST ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਮੇਰਕ ਪਿੰਡ ਕੋਲ੍ਹ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਵੇਦਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਹੈਨਲੇ ਵਿਖੇ IAO ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਠੰਢੀ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ NLOT ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10-12 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਚੰਦ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ COSMOS2 ਪਲੈਨੀਟੇਰੀਅਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-