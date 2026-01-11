ETV Bharat / technology

YouTube ਸਰਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ!

YouTube ਨੇ ਸਰਚ ਫਿਲਟਰਸ ਅਤੇ Prioritise ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

YOUTUBE SEARCH FILTERS UPDATE (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 11, 2026 at 1:33 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: YouTube ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓਜ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਂਟਸ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ YouTube ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਚ ਫਿਲਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਟਾਈਪ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਫਾਰਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Sort By ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਇਆ Prioritise

YouTube ਨੇ Sort By ਮੇਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ Prioritise ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਮੇਨੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ View Count ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ Popularity ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Popularity ਸਿਰਫ਼ ਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਟਾਈਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਚ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ।

ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲਟਰਸ ਨੂੰ YouTube ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Upload Date-Last Hour ਅਤੇ Sort By Rating ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ Today, This Week, This Month ਅਤੇ This Year ਵਰਗੇ ਫਿਲਟਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਫਿਲਟਰ ਮੇਨੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

ਫਿਲਟਰ ਮੇਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Type ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸ਼ਾਰਟਸ, ਚੈਨਲਸ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਅਚੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। Duration ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ Under 3 Minutes, 3 to 20 Minutes ਅਤੇ Over 20 Minutes ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Live, HD ਅਤੇ 4K ਵਰਗੇ ਫਿਲਟਰਸ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਚ ਸਿਸਟਮ YouTube ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ Youtube ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਚ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

