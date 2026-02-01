ETV Bharat / technology

Budget 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ, ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ।

MOBILE MANUFACTURING IN BUDGET 2026
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਬਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ISM 2.0 ਅਤੇ ECMS ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਟੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਿਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਏਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਹਾਈ-ਟੇਕ ਟੂਲ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ: ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਟੇਕ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮ: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸੈਟਅੱਪ: ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਰਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ FY15 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ FY25 ਵਿੱਚ 5.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ 6.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਕੱਲੇ 2.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ PLI ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਆਈਫੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ 2024 ਦੇ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ।

ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਪਡੇਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 10 ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਬ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ISM 1.0 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੁਣ ISM 2.0 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਰ ਕੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਲਿੰਗ, ਕੈਮੀਕਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

