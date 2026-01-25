ETV Bharat / technology

Adobe Acrobat ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ AI ਅਪਡੇਟ, ਹੁਣ PDF ਰਾਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ

Adobe Acrobat ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ PDF ਐਡਿਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਪੌਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

BIG AI UPDATE IN ADOBE ACROBAT (ADOBE)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 25, 2026 at 9:47 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Adobe ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂਲ Acrobat ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ Acrobat ਸਿਰਫ਼ PDF ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ Acrobat ਦੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂਡ ਦੇਕੇ ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੇਜ ਹਟਾਉਣੇ ਹਨ, ਟੈਕਸਟ ਬਦਲਣੇ ਹਨ, ਤਸਵੀਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜੋੜਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਟੂਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

Adobe ਤੋਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੌਗ ਅਨੁਸਾਰ, Adobe ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Generate Presentation ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਨ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Adobe Express ਦੇ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ, ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Adobe ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Generate Podcast ਫੀਚਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ PDF ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਦੇ NotebookLM ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ।

Acrobat Studio ਅਤੇ PDF Spaces ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰਸ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟਸ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ। Adobe ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ Acrobat ਅਤੇ Acrobat Studio ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।

