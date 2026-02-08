ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Bharat Taxi ਐਪ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ Bharat Taxi ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 8, 2026 at 5:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ Bharat Taxi ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ, ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ Amul ਸਮੇਤ 8 ਮੁੱਖ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Bharat Taxi ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 800-1,000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ Bharat Taxi ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਲਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Sarathi Didi ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Sarathi Didi ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਔਰਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਕਅੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਮੀਸ਼ਨ
Bharat Taxi ਜ਼ੀਰੋ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ-ਫ੍ਰੀ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿਗ ਵਾਲੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ Bharat Taxi ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨੀਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾ: ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਹੀਂ ਵੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਸਭ ਦੀ ਤਰੱਕੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ IFFCO-TOKIO ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ
ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ NCDC, IFFCO, GCMMF, KRIBHCO, NAFED, NDDB ਅਤੇ NCEL ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
