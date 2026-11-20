Tata Sierra EV ਦਾ Bharat NCAP ਨੇ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਰੇਟਿੰਗ?
Bharat NCAP ਨੇ Tata Sierra EV ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 5:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Bharat NCAP ਨੇ Tata Motors ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV Tata Sierra EV ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਨੇ 5-ਸਟਾਰ ਸੇਫਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਲਟ ਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 32 ਵਿੱਚੋ 30.62 ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 49 ਵਿੱਚੋ 45 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ Tata Sierra EV ਦੇ ਟਾਪ-ਐਂਡ Empowered A 75KWh QWD ਵੈਰੀਐਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਡਸਾਈਜ SUV ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਐਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Tata Sierra EV ਦੇ BNCAP Adult Occupant Protection ਨਤੀਜੇ
ਫਰੰਟਲ ਆਫਸੈੱਟ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ Tata Sierra EV ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਰ, ਛਾਤੀ, ਪੇਲਵਿਸ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਸਾਈਡ ਮੂਵੇਬਲ ਡਿਫਾਰਮੇਬਲ ਬੈਰੀਅਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਪੋਲ ਇਮਪੈਕਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ EV ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Tata Sierra EV ਦੇ BNCAP Child Occupant Protection ਦੇ ਨਤੀਜੇ
Tata Sierra EV ਨੇ COP ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਮੀ ਲਈ ਫਰੰਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ 8 ਵਿੱਚੋ 8 ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 4 ਵਿੱਚੋ 4 ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੂੰ CRS ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਲ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਵਿੱਚੋ 12 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਪਰ ਵਾਹਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 49 ਵਿੱਚੋ 45 ਅੰਕ ਰਿਹਾ।
Tata Sierra EV ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ
Tata Sierra EV ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, ਮੈਨੂਅਲ ਡੇ/IRVM, ਰੇਨ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਾਈਪਰ, ਰੀਅਰ ਵਾਈਪਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰ, ਰੀਅਰਵਿਊ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਹੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈੱਡਰੈਸਟ, ਸਾਰੇ ਪਹੀਆ ਲਈ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ, ISOFIX ਮਾਊਂਟ, ਟਾਈਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ, ESP, ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ ਅਸਿਸਟ, ਹਿੱਲ ਡਿਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ABS ਅਤੇ EBD ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Tata Sierra EV ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 18.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Mahindra BE 6 Sporteq, Hyundai Creta Electric, Maruti e-Vitara, VinFast VF6 ਅਤੇ MG ZS EV ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
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