ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ BGMI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2025, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਭਿੜਨਗੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ
BGMI ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 31, 2025 at 2:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲੇ BGMI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ (BMIC) 2025 ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ BGMI LAN ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਈਵੈਂਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। BGMI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
|ਦੇਸ਼
|ਟੀਮਾਂ
|ਭਾਰਤ
1. ਓਰੰਗੁਟਾਨ
2. K9 ਈਸਪੋਰਟਸ
3. ਟੀਮ ਸੋਲ
4. ਟਰੂ ਰਿਪਰ੍ਰਸ
5. ਨੇਬੂਲਾ ਈਸਪੋਰਟਸ
6. ਗਾਰਡਸ ਰੇਨ
7. ਮਿਸਟਰੀਰਿਯਸ 4
|ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ
9. ਡੀਪਲਸ
11. ਜੇਚਿਓਨ ਫਲੈਂਕਸ
12. ਡੀਆਰਐਕਸ
|ਜਪਾਨ
13 ਰਿਜੈਕਟ
14 ਰਾਈਗ੍ਰਾਇਟ
15 ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਰੋਡ
16 ਸੀਏਜੀ ਔਸਾਕਾ
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਲਈ ਦੋ ਮਨਪਸੰਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BGMI ਸ਼ੋਅਡਾਊਨ (BMSD) 2025 ਰਾਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕ੍ਰੈਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। BGMI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ, BGMI ਅਤੇ KRAFTON ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ BGMI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ YouTube, Instagram ਅਤੇ Facebook ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।