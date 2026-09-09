BGMI Redeem Codes ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼, ਫ੍ਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਆਈਟਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
BGMI ਨੇ ਵਨ-ਪੰਚ ਮੈਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 9, 2026 at 9:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: BGMI ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। BGMI ਨੇ ਕਈ ਐਨੀਮੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ One-Punch Man ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਟਾਈਮ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4.6 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਨ-ਗੇਮ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 50 ਰਿਡੀਮ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡਸ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਣਗੇ?
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ One-Punch Man ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Saitama, Genos, Terrible Tornado, Hellish Blizzard ਅਤੇ Garou ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਮਡ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਮਿਲਣਗੇ।
BGMI One-Punch Man ਰਿਡੀਮ ਕੋਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ
- LTZBZNJ6HJJG5P46
- LTZCZQT39TGHPDJK
- LTZDZUKNSSQPAVVG
- LTZEZHUFAVX33AEW
- LTZFZVFAX7SP57TK
- LTZGZUJ575H4A5RW
- LTZHZ5VVN7W5WV8W
- LTZIZMCHVP679CKN
- LTZJZEHMJMVSAVB3
- LTZKZT8N745AWR5T
- LTZLZBH9P8XP7MRK
- LTZMZTFHVFJF9K6K
- LTZNZBN5Q75D8UUG
- LTZOZ9JK8FJREW67
- LTZPZ83NDKJM5MMR
- LTZQZ9PCFSWR5EDU
- LTZRZ83K8GRCFDF6
- LTZVZD4END9VXF77
- LTZTZVWQ7DMSXJUE
- LTZUZWKUTNN8KMQ7
- LTZBAZPANQNUAMFC
- LTZBBZPMVGCAJRC3
- LTZBCZ669QFPV9GW
- LTZBDZJMQQ33HUQH
- LTZBEZAP4P9AVMFS
- LTZBFZBN5G3X9DWD
- LTZBGZSBD4SB3E6F
- LTZBHZVUH69S7MAX
- LTZBIZP8UN3EDF57
- LTZBJZCKDHQ6555X
- LTZBKZBPD6TBCCU8
- LTZBLZC4NS48TU49
- LTZBMZNDFVDS8EBH
- LTZBNZN4E5B94M7H
- LTZBOZE4FU9ESEQA
- LTZBPZCRH7DQ4NDU
- LTZBQZDH6BNCMF49
- LTZBRZGNCVDB8NCF
- LTZBVZMFUWJBNJRK
- LTZBTZSJB6XRHJW4
- LTZBUZX8FRE94WSS
- LTZCAZMM8MX4E44J
- LTZCBZSQSJEHW6RM
- LTZCCZGFKDWRMRU5
- LTZCDZPUASBEJF9E
- LTZCEZ8XHU8EGBWG
- LTZCFZNP5CWT7TP7
- LTZCGZERM9DTKCSX
- LTZCHZN4765QDNW3
- LTZCIZC6NTBBNS6V
ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰੀਏ?
- ਕੋਡਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ BGMI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ Redeem Centre 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Redeem Centre ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਈਡੀ ਭਰੋ।
- ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕੋਡ ਭਰੋ।
- CAPTCHA ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ Redeem ਬਟਨ ਦਬਾਓ।
- ਰਿਵਾਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ-ਗੇਮ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੋਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। Guest ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀਂ ਕੋਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਕੋਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੱਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਨ-ਗੇਮ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਵਾਰਡ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਆਈਟਮਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-