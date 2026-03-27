BGMI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ

BGMI ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ-ਗੇਮ ਟੋਕਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਵਾਰਡ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 10:40 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Krafton ਇੰਡੀਆ ਨੇ BGMI ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ IPL ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਵੀ ਚੌਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਟਲ ਰੋਇਲ ਫੀਲਡ ਗੇਮ BGMI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਟਾਈਮ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਅਲ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਵਿਨ ਸਪਿਨ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੱਕੀ ਸਪਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨ-ਗੇਮ ਰਿਵਾਰਡ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨ-ਗੇਮ ਰਿਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ M416 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੇਪਨ ਸਕਿਨ ਵੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ M416 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਕਿਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

CSK ਅਤੇ KKR ਆਈਟਮਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ BGMI 4.3 ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਨੇ CSK ਅਤੇ KKR ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। CSK ਲਈ ਥਾਲਾ ਲੀਗੇਸੀ ਸੈੱਟ ਆਊਟਫਿਟ ਅਤੇ ਥਾਲਾ ਮੌਨਸਟਰ ਟਰੱਕ ਸਕਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ KKR ਲਈ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੈੱਟ ਆਊਟਫਿਟ ਅਤੇ ਈਡਨ ਚਾਰਜ ਬੈਗ ਸਕਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਏਰੇਂਜਲ ਅਤੇ ਲਿਵਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਬੂਥ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ-ਗੇਮ ਫੋਟੋਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਟੋ ਬੂਥ ਫੀਚਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਅਪਡੇਟ BGMI ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਰੋਇਲ ਗੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਗੇਮ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇਨ-ਗੇਮ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। BGMI ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰਾਹੀ ਟੋਕਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਗੇਮਿੰਗ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

