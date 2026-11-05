BGMI Air ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਲੀ ਬੀਟਾ ਐਕਸੇਸ
BGMI Air ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਲਕੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 8:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ BGMI ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ BGMI Air ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ BGMI Air ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। BGMI Air ਅਸਲ ਵਿੱਚ BGMI ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ।
ਇਹ ਗੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਟਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, BGMI ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ BGMI Air ਅਤੇ BGMI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੀ ਬਾਈਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BGMI Air ਦਾ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
BGMI Air ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਇਹ ਗੇਮ ਬਜਟ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 1GB ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਨ ਗੇਮਪਲੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ BGMI ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। BGMI Air ਅਲੱਗ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ BGMI ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕ੍ਰਾਸ-ਪਲੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ BGMI Air ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਰਾਇਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।
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