BGMI ਦਾ 4.7 ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਊਨਲੋਡ?
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ 4.7 ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 12:07 PM IST
BGMI ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ 4.7 ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ Arctic Chronicles ਮੋਡ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Norse mythology ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਪ 'ਜੋਰਮੁੰਗੈਂਡਰ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Erangel, Livik ਅਤੇ Vikendi ਮੈਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ Arctic Chronicles ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਪਸ ਦੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ Eranget Subzero ਅਤੇ Snow Festival ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ BGMI 4.7 ਅਪਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ BGMI ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-
- ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- BGMI ਸਰਚ ਕਰੋ।
- ਗੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰੋ।
iPhone 'ਤੇ BGMI 4.7 ਅਪਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ?
iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
- ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ iPhone 'ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- BGMI ਸਰਚ ਕਰੋ।
- ਗੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਇੰਸਟਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BGMI ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਿਸੋਰਸ ਪੈਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Wi-Fi ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ APK ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Arctic Chronicles ਥੀਮ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ?
Arctic Chronicles ਥੀਮ ਮੋਡ BGMI 4.7 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ Erangel, Livik ਅਤੇ Vikendi ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।
Norse mythology ਦੇ ਜੋਰਮੁੰਗੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਪ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਰਾਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
BGMI 4.7 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2026 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ Snow Festival ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਟਰ-ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ BGMI ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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